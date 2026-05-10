Poteva arrivare già all'Olimpico la salvezza aritmetica, se pur in un contesto molto più complicato di quello di oggi. La Fiorentina invece ha scelto il modo peggiore per presentarsi davanti alla Roma, con la spina già staccata e la mentalità inaccettabile da vacanza: l'umiliante 4-0 inflitto dalla squadra di Gasperini è stato anche un po' l'elemento che ha condannato in via definitiva Vanoli, secondo il Corriere Fiorentino.

Che si chiede se almeno per conquistare quest'ultimo punticino e riscattare almeno in parte l'oscena prova di Roma, ci sia ancora spazio per un minimo scatto d'orgoglio, da parte del gruppo più che dello stesso Vanoli. O se viceversa, la mentalità da vacanza sarà riproposta anche contro il Genoa.