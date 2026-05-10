Soffia forte il vento della rivoluzione e alla porta non c'è solo Vanoli. Paratici attivo a tutti i livelli

Non solo una rivoluzione tecnica ma quella che avrebbe in mente Fabio Paratici è un ribaltamento ben più ampio, che coinvolga sì la parte tecnica e dunque l'allenatore ma che si estenda poi su altri livelli. Lo afferma La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come soffi forte il vento della rivoluzione in casa Fiorentina.

Si è fatto un gran parlare in queste settimane della volontà di rivoluzionare anche il settore medico o quello della rivoluzione. In ogni caso Paratici partirà dalla panchina e da un Vanoli che è stato sì apprezzato ma che non sarà l'uomo da cui ripartire. E non si parli di annata di transizione, quella la stiamo per concludere, si spera senza il bis.