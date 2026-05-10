Un punto per il futuro ma Paratici sa già da dove ripartirà la Fiorentina? Risparmiateci la lotta finale

Non bastasse l'esigenza di riscattare l'ignobile 4-0 subito all'Olimpico con la Roma lunedì scorso, basti almeno quella di chiudere finalmente i conti con il campionato più orrendo degli ultimi x anni di storia per la Fiorentina. E di risparmiarsi almeno gli ultimi sgoccioli di una lotta salvezza che non apparterrebbe al club viola, almeno questo.

Se lo auspica La Nazione, che si chiede se Paratici abbia già in mente tutte le varie mosse su cui fondare il futuro e la ripartenza della Fiorentina. La volontà di tirare una riga e resettare va bene ma il Ds ha già pronta la sua linea d'azione che, in caso almeno di pareggio oggi, dovrebbe diventare d'attualità da domani?