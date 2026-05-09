Questo pomeriggio il giornalista di RaiSport Enzo Baldini, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcuni dei temi alla vigilia della partita casalinga contro il Genoa di De Rossi.

“Non vedo l'ora che si chiuda questo campionato bruttissimo della Fiorentina che è riuscita a compiere un’impresa: perchè ero il primo a dire che sarebbe stato complicato salvarsi e che fosse una delle principali candidate a retrocedere. Con l’arrivo di Paratici le cose però sono cambiate molto e la squadra è tornata a girare, anche se molti meriti li voglio dare anche all’allenatore. Non mi aspetto nulla dalla partita di domani, nessuna delle due si vuole far male. Il Genoa si prenderà quel punto e la Fiorentina raggiungerà la salvezza matematica. Di questa stagione non salvo niente, dico grazie a Vanoli. È un buon allenatore, ma non ha conquistato la piazza. Paratici vuole ripartire con un allenatore scelto da lui”.

“Vanoli merita di essere ringraziato”

Ha anche aggiunto: “E' stata una stagione allucinante non salvo niente. Quelli che mi dovevano dare qualcosa in più si sono visti poco o nulla. Ringrazia vivamente Vanoli perché è arrivata una situazione disastrosa, una nave alla deriva con un presidente in fin di vita, senza dimenticare la situazione dirigenziale e quella relativa al campo: a causa di una preparazione fatta a caso la squadra di fatto non correva”.

“Fagioli è uno dei pochi giocatori di mercato, ma se lo vendi sei senza ambizioni”

Un commento anche sul lavoro che avrà davanti a se Paratici: “Non solo dovrà vendere i giocatori svalutati, ma anche quelli che torneranno. Dovrà avere pazienza. Fagioli è uno dei pochi giocatori di mercato, ma se lo vendi sei senza ambizioni. Non so come farai a vendere Kean: l'anno scorso per la clausola non si è presentato nessuno. Ma Paratici ha molte conoscenze, riuscirà a trova il modo per fare una squadra competitiva. Lui compra giocatori già fatti”.

“Ecco chi vorrei come nuovo allenatore”

Ha poi concluso con due parole anche sul futuro allenatore: “Grosso mi intriga, il Sassuolo gioca bene. Sarri mi piace, ma non verrà mai alla Fiorentina. Non mi meraviglierei che Paratici ci regalasse una sorpresa con un allenatore spagnolo o inglese”