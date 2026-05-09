All’interno dell’edizione odierna de La Repubblica, Stefano Cappellini ha detto la sua sul finale di stagione, sottolineando come le scelte future la diranno lunga sulle reali ambizioni del club.

“Fino a un paio di settimane fa ero convinto che la conferma di Vanoli fosse la scelta più ragionevole. Per due ragioni: la prima è che pensavo, e continuo a pensare, che abbia fatto un’impresa non scontata. La seconda è che non mi convincevano, e continuano a non convincermi, i nomi più gettonati per la sostituzione del mister. Poi ho visto Fiorentina-Sassuolo. Poi ho visto la partita di Roma. E ho cambiato idea”.

"Appena raggiunta la tranquillità della salvezza, la Fiorentina ha staccato la spina".

Ha anche aggiunto: “Io non credo che la colpa di queste due prestazioni sia di Vanoli. La colpa è di un gruppo che ha dimostrato ancora una volta il suo livello. Appena raggiunta la tranquillità della salvezza, ha staccato la spina. Come se non ci fosse da riscattare quei mesi all’ultimo posto. Come se quei calciatori che sono stati ultimi e stra-ultimi per mesi non dovessero dimostrare nulla. Non hanno solo poco rispetto dei tifosi e della maglia. Peggio: hanno poco amor proprio".

“Senza dignità si rischia di compromettere anche la prossima stagione”

Ha poi concluso: “Questo finale senza dignità rischia di proiettare la sua ombra già sull’anno prossimo. Vanoli non è riuscito a tenere accesa la squadra e ricominciare con lui significherebbe portarsi appresso — e ripeto: non per colpa sua — le scorie di questa sciagurata stagione”.