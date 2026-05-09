La prossima stagione sarà la settima (ed ultima) di Arthur Melo da calciatore di proprietà della Juve: per la verità il brasiliano a Torino ci ha giocato un paio d'anni, finendo poi in prestito e trovando spazio quasi solo alla Fiorentina. Attualmente Arthur è al Gremio, per l'ennesimo prestito, ma è destinato a rientrare come un pacco postale alla casa base.

Come scrive Tuttosport, la società bianconera ha bisogno di venderlo, al punto da proporlo per una cifra sui 6 milioni, ben diversa dagli oltre 70 pagati al Barcellona nell'ambito dello scambio con Pjanic nel 2020.