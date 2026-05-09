De Gea mette da parte anche la Juve anche senza Europa: a breve il confronto con Paratici

Tra i pochi riproponibili per la prossima stagione c'è David De Gea, tornato comunque protagonista anche se non sui livelli dello scorso anno e soprattutto diventato capitano a fine 2025. La volontà dello spagnolo sarebbe quella di onorare il suo impegno contrattuale, che lo legherebbe alla Fiorentina fino al 2028: al momento, salvo suggestioni da Manchester, non ci sono altre priorità. Neanche la Juve lo farebbe traballare, scrive il Corriere dello Sport, nonostante a Firenze non si giochi alcuna coppa europea l'anno prossimo.

A salvezza e campionato finiti, dunque a breve, ci sarà anche un colloquio con Paratici per capire anche le intenzioni del club, che dovrà riflettere su Martinelli. L'idea sarebbe quella di andare avanti almeno un altro anno.