De Gea punta a rimanere alla Fiorentina. C'è solo un club che può fargli cambiare idea...

Quale sarà il futuro di David De Gea? Il portiere ha ancora un contratto in essere con la Fiorentina fino al giugno del 2028.

Firenze o Manchester

Al di là di questo particolare, “il giocatore punta a rimanere in viola”. A scriverlo è il giornalista che si occupa di mercato, Niccolò Ceccarini, su X. “Solo un’eventuale offerta del Manchester United potrebbe fargli cambiare idea” aggiunge lo stesso Ceccarini.

Grande ascendente sullo spagnolo

La vecchia squadra dello spagnolo avrebbe ancora dunque un grande ascendente su di lui. Tanto più adesso che ha riconquistato una condizione di primo piano il Premier League dove è terza e che quindi parteciperà alla prossima Champions League.