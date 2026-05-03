Paratici pronto a incontrare De Gea, che vorrebbe continuare alla Fiorentina. Ecco il punto della situazione
In attesa della salvezza, Fabio Paratici ha già programmato insieme ai suoi collaboratori il da farsi per l'estate, visti anche i tanti nodi da risolvere in casa Fiorentina.
Il primo nome
Il primo nome sulla lista dal ds viola è quello di David De Gea, la cui permanenza alla Fiorentina è ancora tutta da decidere. Il portiere spagnolo ha un contratto oneroso che prevede un ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione ed è valido per altri due anni.
Incontro
A salvezza acquisita la dirigenza fisserà un appuntamento coi procuratori dell’ex Manchester United. Da parte sua De Gea sarebbe più che contento di rimanere a Firenze, soprattutto se la Juventus non formalizzasse il proprio interesse nei suoi confronti evitando di presentargli un’offerta allettante. Lo scrive il Corriere dello Sport.