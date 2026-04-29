La situazione in casa Fiorentina è piuttosto incerta verso il futuro. Anche in porta. C'è l'interesse da parte della Juventus nei confronti di David De Gea da registrare nelle ultime settimane. A tal proposito, l'ex portiere viola Gianmatteo Mareggini è intervenuto a Radio Bruno Toscana.

“De Gea indiscutibile, un lusso per questa Fiorentina”

“Discutere tecnicamente uno come De Gea è inutile. Juve interessata? Ci sarà un motivo… Per questa Fiorentina è un lusso. Poi il futuro dipende dalle prospettive della società. Se si riuscirà a fare a meno dei senatori come De Gea, ripartendo dai giovani, non possiamo aspettarci qualificazioni alle coppe europee o quarti posti”.

“Per competere devi tenere i più importanti. Martinelli? Allunghiamo il prestito alla Samp”

“Una squadra davvero competitiva trattiene i suoi pezzi più importanti. Questo vale per Kean come per De Gea. Rendimento calato? Sì, ma è difficile valutare loro singolarmente soltanto dalla stagione appena trascorsa. Martinelli? Sta giocando alla Sampdoria, è una società gloriosa. E i tifosi sono molto contenti del ragazzo. A mio modo di vedere, la soluzione ideale sarebbe allungargli il prestito”.