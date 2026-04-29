Juventus su De Gea? Sorrentino: “Se i bianconeri vogliono alzare il livello devono prendere Alisson”
Ormai da diverse settimane si vocifera di un interesse della Juventus per David De Gea, legato alla Fiorentina per altri due anni ma il cui futuro sarà da valutare a salvezza raggiunta. Lo spagnolo è uno dei candidati a sostituire Di Gregorio tra i pali bianconeri, sebbene in pole position ci sia Alisson, in uscita dal Liverpool
Sorrentino vota per Alisson
Sulla questione portieri in ottica Juventus si è espresso a Tuttosport l’ex estremo difensore Stefano Sorrentino: “Di Gregorio è un buon portiere, ma la Juve ha sempre avuto fenomeni tra i pali e serve altro per alzare il livello. Alisson è il nome giusto, lo prenderei subito soprattutto per il suo status, viste le tante presenze in Premier e con il Brasile, oltre ai titoli vinti. Parliamo di un portiere forte e moderno, ma bisognerà capire quanto budget verrà messo sul portiere. Qualora si volesse risparmiare, allora i nomi dovranno necessariamente essere altri”.