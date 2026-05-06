E se De Gea salutasse davvero? La Fiorentina osserva da vicino la situazione tra i pali dell'Inter

Il prossimo mercato estivo sarà particolarmente intenso per i portieri, e non è da escludere che anche la Fiorentina ne sarà protagonista. La dirigenza viola sta infatti riflettendo sul futuro di David De Gea, legato al club da altri due anni di contratto. Al momento è da escludere l'ipotesi di un ritorno da titolare di Martinelli, bisognoso di un'altra stagione in prestito per formarsi definitivamente. Su chi andrebbe allora la Fiorentina in caso di addio anticipato del campione spagnolo?

Strade incrociate con l'Inter

Una vicenda che potrebbe intrecciarsi con la situazione di un altro club italiano, ossia l'Inter. Il club neroazzurro ha raggiunto un accordo di massima con Guglielmo Vicario (che piaceva anche ai viola, ma è decisamente fuori budget), ma al contempo deve considerare la posizione di Josep Martinez. Il portiere spagnolo, con l'addio di Sommer, vorrebbe diventare titolare e qualora l'Inter optasse davvero per Vicario è probabile che richiederebbe la cessione.

Tempistiche complicate

Non a caso il nome di Martinez era emerso anche in ottica Fiorentina. L'ex numero uno del Genoa, quando è stato chiamato in causa tra i pali nerazzurri, ha dimostrato ottime qualità e sarebbe sicuramente un profilo affidabile. Ciò che stride, però, sono le tempistiche: se la volontà è quella di puntare su Martinelli tra due anni, che senso avrebbe prendere un nuovo portiere per una sola stagione?