Martinelli: "Sampdoria, vorrei portarti in Serie A. Parlerò con la Fiorentina e..."

Da anni ormai si parla di Tommaso Martinelli come un elemento importante per il futuro della Fiorentina. Il portiere, classe 2006, è dovuto però andare (in prestito) alla Sampdoria per cominciare a giocare con continuità e mettersi seriamente in mostra.

“Io qui alla Samp mi trovo veramente bene - ha detto Martinelli a Tuttosport - Sono stato subito trasportato dal tifo blucerchiato, un tifo assolutamente da Serie A e anche di più. Anche come città e squadra sto veramente bene”.

“Samp da A, qui mi trovo bene”

E poi: “Secondo me è una squadra che deve assolutamente arrivare alla massima serie. Con questi giocatori, la Samp potrebbe fare bene l'anno prossimo. Sono sincero. Il mio futuro? Con la Fiorentina non ho ancora parlato. Lo farò quando finirà il campionato, ora non so niente. Anche perché loro devono arrivare all'obiettivo. Qui alla Sampdoria però mi trovo veramente bene”.

“Non spetta a me decidere”

Intanto Galli ha perorato la sua causa, proponendolo come portiere titolare viola nella prossima stagione, al posto di De Gea: “A prescindere le parole che vengono dette su di me fanno sempre piacere. In positivo ma anche in negativo. Non spetta a me decidere. Bisognerà vedere cosa deciderà la Fiorentina”.