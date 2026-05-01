La colonia viola alla Sampdoria si salva. A Martinelli bastano tre grandi parate per emergere

Venerdì decisivo per tante squadre di Serie B. Si sono giocate tutte le partite della 37a giornata in contemporanea, facendo emergere alcuni verdetti. Tra questi c'è l'aritmetica salvezza della Sampdoria, che vince 1-0 contro il Sudtirol con gol di Abildgaard e certifica la permanenza in categoria.

Festeggia la colonia viola alla Sampdoria: è salvezza

Gli ex Fiorentina Viti, Barak e Martinelli possono festeggiare il traguardo e, in teoria, potrebbero ancora sperare in un clamoroso aggancio ai playoff. Uno dei protagonisti del successo di questo pomeriggio è -ancora una volta- il talentuosissimo portiere classe 2006.

Martinelli mette le mani sui tre punti

Dopo un primo tempo essenzialmente da inoperoso, Martinelli si distende e fa la prima gran parata in apertura di ripresa su tentativo di Pietrangeli. Resta lucido anche sul tiro dal limite di Crnigoj. Nel finale succede un po' di tutto e la Samp arretra troppo, nel Sudtirol entra Odogwu che scatena il panico. Al novantesimo, però, ci pensa ancora il portiere di proprietà viola a intervenire sul suo tiro da pericoloso contropiede.