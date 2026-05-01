Arriva il primo verdetto dalla Serie B: il Venezia torna subito in massima serie. Monza nei guai, non basta il gol di un ex viola

Una penultima giornata da brividi in Serie B: venerdì 1° maggio è stato dedicato interamente alla serie cadetta, con tutte le partite andate in scena in contemporanea. A novanta minuti dal gong, arrivano i primi verdetti.

Basta un anno di purgatorio: il Venezia torna in Serie A

Dopo un solo anno di purgatorio, il Venezia torna subito in Serie A. La capolista va sul doppio vantaggio, poi sbaglia un rigore e si fa rimontare sul 2-2 dallo Spezia, ma è quanto basta per ottenere la promozione in massima serie. Anche perché, mentre il Frosinone vince 1-0 contro la Juve Stabia e consolida il secondo posto, il Monza si mette nei guai. L'ex Fiorentina Lorenzo Lucchesi prova ad avviare la rimonta, ma arriva la sconfitta all'ultimo secondo che rischia di condannare ai playoff.

Arriva anche la prima retrocessione in C

Arriva anche la prima retrocessione ufficiale: la Reggiana torna in Serie C. La squadra è ultima a quota 34 punti, al pari di Spezia e Pescara che però avranno lo scontro diretto all'ultima giornata e possono agganciare il Bari (con cui hanno scontri a favore) per i playout.