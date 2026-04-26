Dopo 19 anni l'Arezzo torna in Serie B! Vinto il testa a testa con l'Ascoli per la promozione

Dopo 19 anni dopo l'ultima volta, l'Arezzo è tornato in Serie B. Una cavalcata sensazionale ha portato gli amaranto toscani alla promozione in cadetteria dalla Serie C.

La promozione

La squadra aretina ha vinto il testa a testa contro l'Ascoli, che oggi è stato sconfitto dal Campobasso per 1-0. Gli aretini invece hanno battuto per 3-1 la Torres.

L'ultima volta

L'ultima volta dell'Arezzo in Serie B risale al 2007, e gli amaranto scendevano nonostante la vittoria sul Treviso all'ultima giornata, con nientepopodimeno che Antonio Conte in panchina. Da quel momento ci sono state due vere e proprie rifondazioni, nel 2010 e nel 2018, che hanno portato al ritorno in B.