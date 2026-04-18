VIDEO FN: La ‘ferita’ al Viola Park non ancora rimarginata. Un danno che costa caro

Vi ricordate dell’incendio scoppiato al, centro sportivo della Fiorentina, il cosiddetto Viola Park nella notte del 1 giugno 2025? Fortunatamente quel rogo non ha avuto conseguenze considerevoli per le persone (solo intossicazione da fumo per quattro), ma per la struttura sì, eccome. Incredibile come un piccolo elettrodomestico lasciato acceso (questa la causa scatenante) sia riuscito a fare un danno così ingente dal punto di vista economico.

Qualche milione

Ancora non c’è una stima precisa al centesimo di euro, ma siamo un range di spesa di qualche milione, mica noccioline, necessari per rimettere in sesto il padiglione C Sud, dove si trovano le stanze che ospitano i giovani calciatori della Fiorentina. E menomale che c’erano anche moderni dispositivi anti-incendio che sono entrati in funzione con tempestività, altrimenti i danni sarebbero stati ancora più grandi.

Via l'impalcatura a breve

Adesso si lavora molto all’esterno, dove è ben visibile una grande impalcatura che dovrebbe essere rimossa a fine maggio. L’obiettivo della società è quello di ripristinare il tutto entro l’inizio della prossima stagione calcistica. E a versare questi soldi chi sarà? Il sistema assicurativo si è già messo in moto ed è proprio questo che ha portato a qualche ritardo nell’inizio dei lavori.