Fiorentina in campo al Viola Park: ancora assenti Kean, Parisi, Brescianini e Fortini

In questo momento la Fiorentina si trova in campo al Viola Park per l'allenamento di rifinitura alla vigilia del match di Conference League contro il Crystal Palace. Nei consueti quindici minuti iniziale aperti alla stampa, nelle file viola non compaiono Kean, Parisi (per lui solo qualche minuto di differenziato), Fortini e Brescianini, ossia i calciatori che per infortunio hanno saltato la gara con la Lazio e che, verosimilmente, non saranno presenti nemmeno domani.

Lunga lista di giovani

Presente per l'allenamento Daniele Rugani nonostante, come sappiamo, non faccia parte della lista UEFA. Tra i giovani si contano Sadotti, Sturli, Trapani, Puzzoli, Deli e Braschi, oltre a Leonardelli, Kospo e Balbo che ormai sono costantemente aggregati alla prima squadra.