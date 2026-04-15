Richards: "Campionato o Conference League? Siamo concentrati su entrambi i fronti. A Firenze ci giochiamo tanto"

Momento più che positivo per il Crystal Palace, che dopo il 3-0 rifilato alla Fiorentina ha vinto anche in Premier League, 2-1 in rimonta sul Newcastle con doppietta di Mateta. Ha parlato così il difensore del club inglese Chris Richards:

“Puntiamo su tutto”

“Mister Glasner - ha detto - ha avuto un confronto con la squadra per capire se volessimo concentrarci sul campionato o sulla Conference. La risposta è stato chiaro e diretta: tutti vogliamo puntare su entrambe. Abbiamo la partita di ritorno con la Fiorentina, che sarà comunque ostica nonostante l'importante vantaggio. Loro si giocano molto, ma anche noi: vogliamo arrivare in fondo”.