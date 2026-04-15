Mandragora: "Abbiamo subito spesso rimonte, ora tocca a noi. Con i tifosi possiamo fare qualcosa di speciale"

Il centrocampista della Fiorentina, Rolando Mandragora, ha le idee chiare sulla gara di Conference League contro il Crystal Palace.

“Servirà un'impresa da parte nostra - ha detto - Abbiamo subito spesso rimonte e ora tocca a noi, dobbiamo fare una partita perfetta, non abbiamo margini per errori”.

E poi: “Dopo la partita con la Lazio ho fatto un appello ai tifosi perché so che con il loro aiuto possiamo fare qualcosa di speciale. Ci sono stati degli episodi che ci hanno condannato a Londra, a Firenze proveremo noi a fare la partita”.

Sul futuro: "Ho sempre detto che a Firenze sto bene e così anche la mia famiglia. Ho sposato questo progetto volentieri e mi piacerebbe essere un punto fermo della Fiorentina anche nella prossima stagione”.