Vanoli: "La classifica del campionato ci ha impedito di essere liberi in Europa. Ora è il momento di rischiare"

L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli.

“Da quando sono arrivato, la classifica che avevamo in campionato ci ha impedito di essere liberi in questa competizione, siamo stati bravissimi a portarla fino a questo punto. Nel calcio ci sono state delle imprese, mi sarebbe piaciuto affrontare questa doppia sfida con tutta la rosa a disposizione”.

“Questi ragazzi mi hanno sempre dato tutto. Quello che voglio da loro è che provino individualmente a dare tutto quello che hanno nelle corde, libertà nei dribbiling, nel tiro in porta, nel giocare al calcio. Dovremo stare attenti perché affrontiamo una prentendente a vincere questa Conference e sappiamo che squadra è, che arriva dopo una bella vittoria contro il Newcastle”.

“Dobbiamo non guardare loro, guardiamo cosa possiamo fare noi. Entrare concentrati e provare a fare un'impresa. Se poi non ci riusciremo, l'importante è avere dato tutto”.