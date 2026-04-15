Vanoli: "Ho bisogno di Kean, stiamo facendo un percorso per recuperarlo. Solomon e gli altri, ecco le loro condizioni"

L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, al momento del suo arrivo a Firenze ha parlato di determinate cose con la proprietà: “Sappiamo benissimo cosa ti può dare la Conference, però bisogna essere anche realisti. Quando sono arrivato avevamo 4 punti in classifica e abbiamo parlato soprattutto di campionato e salvezza con proprietà e dirigenza. Sognare non costa nulla, ci proveremo”.

La squadra dovrà andare avanti senza Kean: “Abbiamo sempre fatto un percorso con lui per il bene suo e per il bene della squadra. Quello che stiamo facendo e quello di recuperarlo perché il percorso non è finito, così come avevamo già fatto in precedenza. Quando è stato chiamato in causa, Moise ha dimostrato sempre di provarci e abbiamo bisogno di lui. Quello che farò è cercare sempre di averlo perché è un giocatore importante. Parisi valutiamo l’edema giorno dopo giorno, Brescianini è il più avanti di tutti e spero di averlo per Lecce e Fortini sta portando avanti il programma”.

Su domani sera: “Dobbiamo fare meglio quello che non abbiamo fatto bene là: rischiare qualcosa in più. Devi giocarla senza pensare di andare subito tutti avanti, perché concedere loro un gol chiuderebbe definitivamente tutti i giochi. Solomon non ha tutti i novanta minuti di autonomia, esiste un piano gara e lo porteremo avanti”.