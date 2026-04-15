Vanoli: "Se merito la riconferma? La proprietà mi ha chiesto qualcosa di preciso, ho sempre avuto la fiducia dei dirigenti"

Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, alla vigilia della gara contro il Crystal Palace, parla della possibilità di essere riconfermato.

“Quando sono arrivato qua, la proprietà mi ha chiesto una cosa importnante quella di arrivare alla salvezza. Nessuna squadra si è mai salvata senza avere vittorie dopo undici partite. Sono sempre stato concentrato su quello, ma il campo internazionale ti dà uno status importante. E’ normale che le scelte siano state condizionate dal campionato”.

“C’è una società che mi ha sempre dato fiducia, sia Ferrari che Goretti prima, che Paratici poi, ma il mio compito non è finito. Da quando sono allenatore la mia voglia la faccio vedere con l’ambizione. Insieme stiamo facendo qualcosa di incredibile. Dobbiamo sognare domani sera, ma non voglio che il mio futuro sia condizionato da una partita di Conference. Ci dobbiamo credere, dobbiamo dare tutto ma sappiamo che nelle difficoltà reagiamo alla grande”.