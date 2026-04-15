​​

header logo

Corriere dello Sport-Stadio: Avanti Vanoli, il tecnico resterà a Firenze al 99%

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio

Due pagine sulla Fiorentina quest'oggi per il Corriere dello Sport-Stadio

Pagina 16

Il quotidiano sportivo apre sulla questione allenatore e titola: “Avanti Vanoli”. Sottotitolo: “Il tecnico ha meritato   sul campo la conferma: resterà a Firenze al 99%”. In taglio basso: “Rientrano solo Gudmundsson e Fagioli”. 

Pagina 17

Qui leggiamo: “Fiorentina, che Cher di nuovo”. Sottotitolo: “È il 3° più impiegato in stagione e sarà uno degli uomini decisivi da cui il club ripartirà in estate”. Di spalla sugli avversari di domani: “Glasner, tutto  sull’Europa: ecco Wharton”. 

Segui Fiorentinanews su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti (9)