Corriere dello Sport-Stadio: Avanti Vanoli, il tecnico resterà a Firenze al 99%

Due pagine sulla Fiorentina quest'oggi per il Corriere dello Sport-Stadio.

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Il quotidiano sportivo apre sulla questione allenatore e titola: “Avanti Vanoli”. Sottotitolo: “Il tecnico ha meritato sul campo la conferma: resterà a Firenze al 99%”. In taglio basso: “Rientrano solo Gudmundsson e Fagioli”.

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Qui leggiamo: “Fiorentina, che Cher di nuovo”. Sottotitolo: “È il 3° più impiegato in stagione e sarà uno degli uomini decisivi da cui il club ripartirà in estate”. Di spalla sugli avversari di domani: “Glasner, tutto sull’Europa: ecco Wharton”.