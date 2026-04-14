Paci: "Contento di essermi sbagliato su Vanoli. Adesso Commisso junior dovrebbe tirare fuori un po' di soldini"

Il comico e noto tifoso viola Alessandro Paci ha parlato della vittoria contro la Lazio e della situazione in casa Fiorentina a Radio Sportiva.

Sull'operato di Vanoli

“La salvezza è stata un obiettivo sofferto, ma adesso possiamo tirare un po’ il fiato. L’avvio di Vanoli non è stato dei migliori, però col tempo è riuscito a rimettersi in carreggiata. Io mi sono chiesto se fosse davvero l’uomo giusto, perché mi sembrava fin troppo tranquillo come persona. Alla fine però aveva ragione lui, e sono felice di essermi sbagliato (ride, ndr)”.

Il futuro

"Il ritorno col Palace? Non sarà semplice, ma ho la sensazione che possa finire bene. Di solito ci prendo con i pronostici… Per la prossima stagione? Il giovane Commisso dovrà tirare fuori un po' di soldini, e dopo aver visto la conferenza di Sarri e l’entusiasmo dei tifosi, mi piacerebbe vederlo sulla panchina viola.”