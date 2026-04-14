Commisso: "Prestazione di grande intensità e voglia. Lo spirito che voglio vedere fino a fine stagione"

Il presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso, si è lasciato andare ad un commento dopo la vittoria ottenuta dalla squadra contro la Lazio.

“Spirito e voglia di combattere”

“Prestazione di grande intensità e voglia per arrivare a questo risultato importantissimo - ha detto - Dobbiamo continuare con questo spirito e questa voglia di combattere fino alla fine della stagione”.

E giovedì ancora in campo

Tra poche ore la squadra sarà nuovamente in campo per giocare la gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League contro il Crystal Palace, anche se sarà difficile ribaltare il 3-0 subito all'andata.