Vanoli: "Abbiamo messo un mattone importante per il nostro obiettivo. Harrison ci dà intensità, Su Kean e Brescianini..."

Lì'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, al termine della partita vinta dai viola contro la Lazio ha deto: “Abbiamo messo un mattone importante per il nostro obiettivo. Complimenti a questi ragazzi che hanno dimostrato carattere e crescita. Adesso dobbiamo essere bravi a recuperare perché abbiamo un'altra partita giovedì. Si lavora per sognare, sarà difficilissimo, ma dovremo provare a ribaltare il risultato”.

“Ne sono successe parecchie di cose in questi mesi, in fase difensiva l'avevamo preparata con Fabbian sul regista avversario. Dovevamo palleggiare meglio con palla noi, però, sono arrivati tre punti pesanti e tre punti importanti”.

Giovedì ci sarà il ritorno in coppa: “Ho visto un grandissimo dispiacere per la partita d'andata, soprattutto dopo il terzo gol. Siamo stati bravi però a recuperare energie velocemente. Rugani ha fatto vedere di avere grande esperienza, avevo la necessità di non rischiare Pongracic. La mentalità vincente non può arrivare dopo pochi mesi, abbiamo fatto numeri importanti”.

Inoltre: “C'era con noi anche il capitano dell'Under 18, un premio per tutta la squadra che ha vinto la Coppa Carnevale. L'esultanza a fine gara? La Fiorentina deve essere in altri palcoscenici, però quando sono arrivato qua la squadra era a 4 punti in classifica e nessuno si era salvato, statisticamente, con i dati che avevamo. Dobbiamo rimanere sempre sul pezzo e tentare di crescere ancora: vorrei essere più padrone del gioco”.

Infine: “Solomon fortunatamente l'abbiamo recuperato. Mandragora l'abbiamo pienamente a disposizione. Brescianini speriamo di averlo a Lecce, mentre Kean ha sempre lo stesso problema. Harrison? Mi piace tanto perché ci dà intensità. Deve diventare più qualitativo. Jack ha dato un contributo importante”.