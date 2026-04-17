FOTO - La Fiorentina ospita il Crystal Palace: venerdì di scarico al Viola Park per gli inglesi

Una sconfitta è quanto basta: il Crystal Palace elimina la Fiorentina in virtù del grande vantaggio conquistato all'andata. I viola, così, salutano la Conference League mentre gli inglesi proseguono il loro percorso accedendo alla semifinale.

Festeggia il Crystal Palace

In attesa di rientrare a Londra, intanto, Glasner e i suoi ragazzi hanno festeggiato nel centro della città durante la notte. E stamattina hanno svolto la seduta di scarico… al Viola Park: la Fiorentina ha ospitato il Crystal Palace all'interno della propria struttura per far svolgere l'allenamento.

Seduta di scarico al Viola Park

Queste le immagini pubblicate dal club britannico: