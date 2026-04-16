Glasner: "Nessuna simulazione, abbiamo grande rispetto della Fiorentina. Ci siamo difesi bene quando i nostri avversari sono cresciuti"

L'allenatore del Crystal Palace Oliver Glasner ha parlato così in sala stampa dopo la partita con la Fiorentina: “La Fiorentina dopo il rigore ha avuto più convinzione, noi abbiamo dovuto fare due cambi forzati. Devo dare merito ai miei calciatori che sono stati bravi in varie situazione, i viola hanno giocato bene davanti ma noi ci siamo difesi bene. Purtroppo abbiamo perso Lacroix e Wharton, due singoli importanti per noi, anche se ancora non conosco l'entità dell'infortunio. Contava qualificarci e ci siamo riusciti”.

“I nostri tifosi sono fantastici”

Poi ha aggiunto: “Devo dire grazie ai nostri tifosi, dopo la vittoria della FA Cup abbiamo vissuto un'estate difficile e tutti hanno accolto la decisione della Uefa sulla nostra partecipazione alla Conference. Li ringrazio, è stata una grande notte qui a Firenze. Il 90% dei nostri calciatori non ha mai giocato in Europa e ogni singola partita, soprattutto quelle dentro o fuori, li aiuta a crescere”.

“Nessuna simulazione”

Sulle perdite di tempo dei calciatori: “Aver giocato come una squadra italiana per me è un complimento, la Fiorentina stessa è un esempio perché ha fatto molto bene in Europa. Non credo che i miei calciatori abbiano simulati, gli infortuni erano veri al punto che li ho dovuti cambiare. Abbiamo tante partite da giocare e abbiamo fatto quella che era necessario per passare, ma credo che tra andata e ritorno abbiamo meritato la qualificazione. Ho molto rispetto per la Fiorentina”.