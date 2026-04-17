E i giocatori del Palace fanno festa in centro a Firenze dopo il passaggio del turno

Dopo il passaggio in semifinale di Conference League, ottenuto a spese della Fiorentina, l'allenatore del Crystal Palace, Oliver Glasner, ha dato ai propri giocatori il permesso di avere la nottata libera.

Tutti in centro

E' così che i calciatori del club inglese si sono subito riversati in centro a Firenze per festeggiare quello che per loro è un traguardo storico: la prima semifinale europea in 121 anni di vita, con il portiere e capitano della squadra, Dean Henderson in prima linea.

Oggi la partenza per l'Inghilterra

Balli, cori, allegria riversata fino a tarda notte per le strade del capoluogo toscano. Quest'oggi il Palace farà ritorno in Inghilterra e lunedì, esattamente come la Fiorentina, sarà di nuovo in campo in Premier League per affrontare il West Ham.