Disastro Manzano, asseconda il comportamento vergognoso degli inglesi. Almeno sul rigore...

La partita tra Fiorentina e Crystal Palace che segna, ahinoi, la fine del percorso in Conference League dei viola, è stata diretta dall'esperto direttore di gara spagnolo, Jesus Gil Manzano.

Una vergogna

Il quale, diciamolo subito, non è stato all'altezza della situazione. Fin da subito in pratica, l'arbitro ha assecondato il comportamento antisportivo degli inglesi, che hanno cominciato a perdere tempo fin da subito. Tutto questo senza che lo stesso Manzano prendesse il minimo provvedimento. E ovviamente gli inglesi se ne sono approfittati a piene mani di questa gentile collaborazione.

Pochi i cinque minuti di recupero dati nel primo tempo, pochissimi i quattro arrivati nella ripresa, ulteriori segnali di una sua completa mancanza di lucidità.

Rigore

Almeno sul rigore dato alla Fiorentina ha deciso bene perché Mandragora riceve un calcio in area di rigore avversaria. Qualche secondo di esitazione prima del suo fischio, Manzano è stato molto probabilmente aiutato in questa decisione dall'assistente di linea che aveva la visuale scoperta.