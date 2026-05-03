La Fiorentina ha già le idee chiare su Martinelli. Ecco la decisione (di comune accordo) sul futuro del portiere

La Fiorentina e Fabio Paratici sembrano aver preso la prima decisione per il futuro della squadra viola per il prossimo anno e per il futuro.

Prima scelta

Come riporta il Corriere Fiorentino, la dirigenza viola avrebbe già le idee chiare su cosa fare con Tommaso Martinelli, portierino viola classe 2006 da gennaio in prestito alla Sampdoria, dove sta facendo molto bene da titolare.

La decisione

La scelta della Fiorentina, di comune accordo con il ragazzo e chi lo gestisce, sarebbe quella di lasciarlo un altro anno in prestito dopo i buonissimi sei mesi in blucerchiato. Un anno per prendere definitiva confidenza con gli alti livelli da titolare prima di prendersi la porta della Fiorentina. Da capire quale sarà la squadra: se il rinnovo del prestito con la Samp o un'altra realtà. Per lui le richieste sono già tante.

Gerarchia del futuro

Su De Gea, di conseguenza, la scelta della Fiorentina dovrebbe essere quella della riconferma, forte anche del fatto che il suo contratto dura ancora due anni. Un'altra stagione con questa gerarchia, poi Martinelli si prenderà la porta viola.