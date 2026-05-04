Ripa: "Paratici sa già chi sarà il prossimo allenatore della Fiorentina. De Gea? Per me può essere sacrificato"

L'ex Fiorentina Roberto Ripa ha parlato a Lady Radio, intervenendo sulla squadra viola e su vari temi che riguardano la rosa di Vanoli.

Le parole di Ripa

“Io credo che Paratici sappia già chi sarà il prossimo allenatore della Fiorentina. Certo è che adesso bisogna rimanere compatti fino alla fine e raggiungere la salvezza con le proprie gambe, senza aspettare i risultati delle altre. Il prossimo allenatore deve portare a Firenze un progetto che riporti velocemente entusiasmo alla piazza e anche risultati".

Sui portieri

"De Gea? Non mi stupirei se la Fiorentina decidesse di sacrificarlo. Prende tanto di stipendio e la viola ha un giovane come Martinelli che ha dimostrato di poter fare bene. Poi con solo il campionato non hai necessità di avere due portieri top, puoi mettergli alle spalle un secondo portiere di esperienza".