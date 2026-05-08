Le certezze della Fiorentina sono in porta: la decisione di De Gea sul futuro e quella su Martinelli
David De Gea. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Se c'è un reparto sul quale la Fiorentina può contare già per la prossima stagione, questa è la porta. Come riporta La Nazione, David De Gea avrebbe già comunicato alla società viola la ferma volontà di rimanere ancora a Firenze.
La decisione di De Gea
Il portiere gigliato è pronto a declinare le possibili offerte in arrivo, premettendo che vacillerebbe solo in caso di un'offerta del Manchester United (che però al momento è ben coperto in quel ruolo).
E Martinelli…
E con la permanenza di De Gea si alzano anche le quotazioni di un altro anno di prestito per Tommaso Martinelli, che potrebbe rimanere alla Sampdoria un altro anno per provare la scalata verso la Serie A.
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