Aria di calciomercato in casa Fiorentina: Fagioli annuncia il cambio di agente e raggiunge... Nzola

Arrivati a fine stagione, arriva il primo cambio in ottica mercato della Fiorentina: stavolta non riguarda un calciatore viola in primis, ma il suo agente.

Cambio scuderia

Infatti, tramite il proprio account Instagram, l'intermediario di mercato Giovanni Branchini ha annunciato l'ingresso nella sua scuderia di Nicolò Fagioli. Resta da capire se la sua sia una scelta dettata da possibili voci d'addio, o semplicemente se un cambio era già nell'aria. La Branchini Associati conta 62 giocatori, col più noto che è Gabriel Jesus, dell'Arsenal, dal valore di mercato di 20 milioni; segue a distanza ravvicinata un ex compagno di Fagioli, ossia Miretti, ancora tra le fila della Juventus. Curiosamente, poi, Branchini cura anche gli interessi di un altro giocatore di proprietà della Fiorentina, ossia Nzola, che rientrerà da Sassuolo in cerca, presumibilmente, di una nuova sistemazione.

Il post ufficiale

Nel post ufficiale dell'agenzia si legge: “Siamo lieti di annunciare l’ingresso di Nicolò Fagioli nella nostra agenzia!!! Giocatore di grande talento, visione e professionalità, Nicolò rappresenta un profilo di assoluto valore!!! Siamo orgogliosi di intraprendere insieme questo nuovo percorso, con l’obiettivo di costruire un futuro ricco di soddisfazioni e successi. Benvenuto, Nicolò. È un piacere averti con noi”.