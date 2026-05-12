VIDEO FN - La missione tennistica nella Capitale di De Gea e Fagioli

Sfruttando una delle due giornate libere concesse alla squadra dal tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, David De Gea e Nicolò Fagioli hanno deciso di recarsi a Roma per assistere ad alcune partite degli Internazionali d'Italia di tennis.

BNP Arena

I due sono stati avvistati alla BNP Arena dove si sono goduti lo spettacolo in una postazione ravvicinata rispetto al campo di gioco.

Anche Fortini

Non era con loro, ma era presente a Roma, anche un altro giocatore viola e appassionato di questo sport, vale a dire Niccolò Fortini.