Parisi e un calcio che lascia ancora molti dubbi. Un fallo su De Gea letteralmente inventato

La partita tra Fiorentina e Genoa è stata diretta da Luca Massimi della sezione di Termoli. Un arbitro che è nel giro da diverso tempo, ma bazzica poco gli ambienti della Serie A e spesso lo si vede invece in B.

E non è un caso questo perché ha spesso offerto prestazioni poco convincenti, come quella di ieri ad esempio.

Amorim su Parisi

Il primo tempo è caratterizzato da un episodio che ha lasciato molti dubbi. Amorim affronta Parisi all'interno dell'area del Genoa e rifila un calcio all'avversario. Il giocatore viola è sempre molto teatrale nelle sue cadute e questo non lo aiuta, ma nel fatto specifico c'è l'azione del genoano e c'è anche il contatto. Ma Massimi in campo e il Var da fuori non intervengono.

Uscita a vuoto

Nella ripresa, De Gea esce completamente a vuoto su un cross pervenuto in area di rigore viola. La palla finisce poi sui piedi di Vitinha che calcia in porta, mentre Fagioli respinge sulla linea. Qui Massimi interviene e ‘regala’ un calcio di punizione alla Fiorentina, perché De Gea non subisce assolutamente fallo fuori dai pali della sua porta. Un altro chiaro segnale di come lo stesso Massimi non abbia le idee chiare su quello che sta facendo.