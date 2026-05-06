Un arbitro che ritrova la Fiorentina dopo ben tre anni. Un direttore di gara da Serie B

La partita tra Fiorentina e Genoa che si disputerà al Franchi domenica prossima con inizio alle 15, sarà diretta da Luca Massimi di Termoli.

I precedenti con la Fiorentina

Quattro volte ha diretto i viola e il suo bilancio complessivo è: una vittoria, due pari e una sconfitta. Non arbitra la Fiorentina ormai da tre anni; l'ultima sua apparizione coi gigliati risale al 21 maggio 2023: Torino Fiorentina 1-1. Non stiamo parlando però di un direttore di gara di spicco: Massimi spesso lo ritroviamo sui campi di B.

I precedenti col Genoa

Ce n'è uno solo ed è relativo al campionato di Serie B 2022/23: Genoa-Como 1-1.