Paratici-Vanoli, il rumore si fa Grosso. Tedesco prende quota, ma è tam tam Sarri

Non c'è che dire sul fatto che la questione allenatore della Fiorentina attira l'attenzione dei mass media che si occupano del club viola.

Le parole dette a Roma

Sul tema, La Nazione scrive stamani che le parole pronunciate da Paratici prima della partita dell'Olimpico hanno segnato un'apertura nei confronti della permanenza di Vanoli. Ci sarà un incontro tra i due a salvezza acquisita che, la speranza di tutti è proprio questa, potrebbe arrivare domenica prossima, quando a Firenze arriverà il Genoa.

Il Sassuolo si prepara a perdere Grosso

Ma ormai Grosso, tecnico attuale del Sassuolo, è più che un'idea e l'ad neroverde, Carnevali, si sta preparando al fatto che il suo allenatore possa salutare la compagnia e si sta preparando per sostituirlo.

Tedesco e Sarri

L'analisi del quotidiano locale si chiude con l'aggiunta del fatto che le quotazioni di Tedesco hanno preso quota dopo l'esonero arrivato da parte del Fenerbahçe, mentre resta sullo sfondo il tam tam provocato dal nome di Sarri.