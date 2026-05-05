Vanoli senza idee per una squadra senza dignità. Gudmundsson un (parecchio) falso nove

Si può perdere a Roma? Certo, è capitato a Fiorentine ben più attrezzate dell’attuale. Però bisognerebbe essere dignitosi anche nella sconfitta. Invece i viola hanno giocato cinque minuti, preso il primo gol, un attimo dopo il secondo e hanno sbracato. Tanto la Cremonese non le vincerà tutte e in casa col Genoa, ormai salvo, un punticino lo si rimedia di sicuro – deve essere stato il pensiero.

La B non fa più paura e allora perché impegnarsi?

Insomma la B non fa più paura da alcune settimane, alla faccia della matematica certezza, quindi perché impegnarsi? Lo spettacolo? I tifosi? La maglia? Figuriamoci se questa squadra di smidollati, questo allenatore in perenne confusione (che qualche sconsiderato vorrebbe confermare), questa società inesistente, sentono questa responsabilità.

Voti e giudizi

Ranieri: 4 Mancini, non proprio uno scattista, lo lascia sul posto ad osservare il suo colpo di testa vincente.

Pongracic: 4 Fuori posizione e con la testa fra le nuvole…

Gudmundsson: 3 Falso nove. Ma parecchio, parecchio, falso…

Vanoli: 0 Squadra senza dignità, senza furore agonistico, senza un’idea, né in campo né in panchina. Non schiera Braschi contro il Sassuolo sullo 0-0, lo manda in campo oggi quando la squadra è già sotto di tre gol. Poche idee ma confuse.

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