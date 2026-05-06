La Gazzetta dello Sport: I campioni del mondo si giocano la panchina della Fiorentina
Una pagina per la formazione viola presente stamani su La Gazzetta dello Sport.
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Il titolone scelto dal quotidiano sportivo è: “Fiorentina corsa a due”. Ovvero: “Grosso-De Rossi I campioni del mondo si giocano la Viola”. Sommario: “Il dopo Vanoli di deciderà nei prossimi giorni: Paratici punta su due tecnici italiani e ambiziosi”.
Addio
In taglio basso un punto sulla squadra: “Lamptey è già pronto all’addio Kean oggi rientra al Viola Park”.
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