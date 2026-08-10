Fiorentina-Benevento: dove vedere la partita di Coppa Italia in DIRETTA TV

Venerdì 14 agosto comincia a tutti gli effetti la stagione della Fiorentina con la prima partita ufficiale, valida per i 32esimi di Coppa Italia. I viola, costretti a partire da questo turno a causa del pessimo piazzamento nello scorso campionato, se la vedranno con il Benevento che ha eliminato il Ravenna. Calcio d'inizio alle ore 21.15 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Trasmissione in chiaro

Come di consueto per quanto concerne la Coppa Italia, i cui diritti esclusivi appartengono alle reti Mediaset, la partita sarà visibile in chiaro. Fiorentina-Benevento sarà dunque trasmessa gratuitamente su Italia 1 e in streaming sull'app Mediaset Infinity.

Fiorentinanews c'è!

Per chi non avesse la possibilità di vedere la partita ricordiamo che a vostra disposizione c'è sempre la diretta testuale di Fiorentinanews.com, gratuita, seguitissima e con la possibilità di commentare il match in tempo reale.