"La strategia di Paratici sul mercato sono legate ad una possibile cessione della Fiorentina. Ecco i motivi"

Questo pomeriggio il giornalista Ubaldo Scanagatta, durante un collegamento su Radio Bruno, ha voluto sottolineare un aspetto importante dopo il grande inizio di stagione della Fiorentina, almeno dal punto di vista del calciomercato.

“Mi sono fatto un'idea molto diversa da quella che leggo un po ovunque. Per prima cosa voglio dire quello a cui non credo. Non credo che prima di andarsene Rocco Commisso avesse già deciso di cambiare registro e modus operandi, e di aver lasciato in eredità questo suo volere. Non ci credo! Non credo a quello che sento dire sul figlio, che per riscattare l'immagine non straordinaria che ha al cospetto del padre, che voglia dimostrare diverso e di far vedere chissà che cosa”.

“Adesso le redini della Fiorentina sono nelle mani di Catherine”

Ha poi sottolineato un aspetto: “Credo invece che la madre, che è quella che di fatto conta e decide adesso, abbia la netta sensazione che non si possa gestire una società calcistica come la Fiorentina stando negli Stati Uniti e, quindi, dovendola gestirla a distanza: credo che abbia capito che le cose cosi difficilmente funzionano. Non credo neanche che Paratici improvvisamente sia diventato il dirigente massimo nel club, nonostante Ferrari sia stato di fatto depotenziato".

“Secondo me Paratici ha il mandato di rendere la Fiorentina appetibile ad eventuali compratori stranieri”

Ha poi introdotto il discorso di un'eventuale cessione del club da parte della famiglia Commisso: “Secondo me ha ricevuto dalla signora Commisso il mandato di cercare di fare tutto il possibile affinché la Fiorentina possa essere una squadra appetibile per un eventuale compratore straniero. Questa cosa mi sembra talmente evidente che non riesco a capire come non venga evidenziata da piu parti. E' evidente che una Fiorentina senza capacità di inserimento tra le migliori squadre italiane, che possa lottare per partecipare ad una competizione europea, non poteva essere appetibile per nessun compratore. La Fiorentina, dopo questa finestra di mercato, lo è diventata: adesso siamo una squadra che può competere con le migliori, per arrivare in una coppa europea”.

“Se ammettessero di voler cedere il club il prezzo si abbasserebbe moltissimo”

Ha anche aggiunto: “Mi sembra evidente che se la famiglia Commisso dicesse pubblicamente che la Fiorentina è sul mercato il prezzo di eventuali offerte si abbasserebbe molto, anche fino al 50%. Sarebbe assurdo che la Fiorentina dicesse che sta facendo tutto ciò per questo, e Paratici e la signora Commisso non sono due fessi. Oltretutto la rapidità con cui si sta acquistando, parametrica alla lentezza con la quale si sta dismettendo il patrimonio in esubero, fa capire che a breve ci saranno secondo me una serie di incontri e di valutazioni sulla Fiorentina e sul proprio potenziale, per raggiungere dei risultati che possano aumentare il valore del club".