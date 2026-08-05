Da partente quasi sicuro a... risorsa inaspettata? Gudmundsson e una pre-season tutt'altro che da esubero

Quella di Albert Gudmundsson è una delle situazioni di mercato più difficili da decifrare. L'islandese, dopo un'altra stagione deludente, sembrava sicuro di lasciare la Fiorentina e invece ad oggi non solo è ancora in gruppo, ma è anche stato utilizzato in maniera importante da Grosso nelle varie amichevoli.

Un'altra opportunità?

Una sua cessione, comunque, resta più che verosimile ed è probabile che gli ultimi giorni di mercato siano decisivi in tal senso. Al contempo, però, non è da escludere che Gudmundsson possa avere un'altra opportunità alla luce di quanto visto finora. Parliamo nello specifico del sistema di gioco adottato finora da Grosso, un 4-3-2-1 in cui l'islandese potrebbe rappresentare una risorsa fondamentale.

Un ruolo più congeniale

La sua sistemazione infatti sarebbe quella di trequartista, in coppia con Atta o Mastantuono, alle spalle della prima punta: un ruolo certamente più congeniale all'ex Genoa rispetto a quello di esterno. La presenza di Gudmundsson consentirebbe inoltre di avere tre pedine per due posizioni, con Atta che potrebbe scalare a centrocampo qualora l'islandese e l'argentino giocassero insieme dietro a Kean.

Tutt'altro che un esubero

Tante soluzioni insomma, per una Fiorentina che sta nascendo e che per certi versi è ancora un punto interrogativo. Molto dipenderà dai prossimi acquisti: se arriveranno degli esterni per consentire a Grosso di adottare il suo 4-3-3, allora sarà più facile che Gudmundsson venga ceduto anche alla luce dell'arrivo di Mastantuono. Per ora, però, l'ex numero 10 viola sembra tutt'altro che un esubero.