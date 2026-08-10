E il Benevento fa il colpo di mercato proprio in vista della partita con la Fiorentina

Benevento, che colpo (relativamente parlando si intende). I campani in vista della partita di Coppa Italia contro la Fiorentina che si giocherà venerdì prossimo, hanno messo sotto contratto David Okereke.

Senza squadra

L'attaccante nigeriano, classe 1997, era rimasto senza squadra dopo che il suo contratto con la Cremonese era scaduto. Prima ancora aveva giocato in Italia per Torino e Venezia.

No a fare la comparsa

Un giocatore di qualità per la squadra allenata da Antonio Floro Flores, il quale ha già fatto sapere di non voler venire a Firenze a fare la semplice comparsa con la propria compagine.