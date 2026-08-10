Floro Flores: "Non andiamo a Firenze per fare le comparse, ma per vincere. La Fiorentina è forte ma..."

Il primo avversario stagionale della Fiorentina in gare ufficiali sarà dunque il Benevento. I campani verranno al Franchi venerdì prossimo per giocare i trentaduesimi di finale della Coppa Italia.

No alla comparsata

Ma l'allenatore della squadra che militerà nel prossimo campionato di Serie B, Antonio Floro Flores, non ha intenzione di venire a fare una partita tutta impostata sulla difensiva: “È una bella occasione per tutti giocare contro la Fiorentina, una partita importante contro una squadra che si è mossa molto bene sul mercato. Giocano in casa, dovremo andare lì non a fare la comparsa ma per vincere o quantomeno provarci, perché la nostra mentalità deve essere questa”.

Ma se fanno gli stessi errori…

“Noi sappiamo che non ci possiamo permettere di fare gli stessi errori che abbiamo fatto col Ravenna, perché sennò non te ne fanno tre, ma te ne fanno molti di più, di gol. E' una partita che ci dirà cosa siamo, è meglio giocare questo tipo di gare piuttosto che fare amichevoli”.