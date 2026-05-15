Paratici difficilmente lascerà Firenze. Sfuma l'interesse del Milan, che ora punta un altro ds

Quale futuro per la Fiorentina? Ancora è un'incognita, ma molto difficilmente Fabio Paratici andrà via da appena arrivato. Conosciamo l'interesse del Milan nei suoi confronti, eppure è affare molto complicato.

Paratici-Milan, quanto fattibile?

Paratici, nel marzo 2025, incontrò Cardinale a Londra e c'è già stato un avvicinamento con il Milan. Ma il ds della Fiorentina è appena arrivato, ha ancora quattro anni di contratto e c'è un progetto appena cominciato. Molto difficilmente, infatti, lascerà Firenze.

I rossoneri cambiano obiettivo

Discorso diverso per Tony D'Amico, che lascerà l'Atalanta. Nello stesso ruolo è destinato ad arrivare Cristiano Giuntoli. A campionato finito, tra qualche settimana, lo stesso D'Amico dovrebbe firmare proprio con il Milan per diventare ds rossonero.