Bucchioni: "La permanenza di Vanoli non è da escludere. Paratici? Se sono uscite certe voci significa che sono vere"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno Toscana del momento della Fiorentina: “Non sarà la partita con la Juventus a decidere il futuro di Vanoli, ma è chiaro che se arriva una goleada come quella di Roma diventa difficile confermarlo. Ad oggi però so che la Fiorentina ha parlato con il procuratore del tecnico, gli incontri sono stati tanti e la sua permanenza è un'ipotesi da non escludere. Io non continuerei con lui, ma la dirigenza reputasse che la scelta migliore sia tenere Vanoli allora non avrei niente da ridire. Comunque al momento la decisione non è presa, Paratici sta facendo una riflessione profonda e non vuole prendere decisioni affrettate”.

“Le voci su Paratici sono vere”

Poi ha aggiunto: “Bisogna anche considerare la componente economica: Paratici si sta chiedendo quanto costerebbe ingaggiare un allenatore nuovo rispetto a rinnovare il contratto di Vanoli. Sul futuro di Paratici non ho certezze: se sono uscite certe notizie vuol dire che qualcosa di vero c'è, poi bisogna vedere se il sassolino diventerà una valanga. La permanenza di Vanoli potrebbe essere un compromesso tra la volontà di Commisso e quella di Paratici”.