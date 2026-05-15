Valcareggi: "Quel presidentino che sta in America non mi rappresenta. Il messaggio post Genoa è una cosa che non esiste"

Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “Il calcio non si può programmare, non capisco chi dice che il prossimo sarà un anno di transizione. Il calcio è bello perché imprevedibile, chi lo dice che il prossimo non potrà essere un bel campionato per la Fiorentina? Vanoli va ringraziato, perché ha portato alla salvezza un gruppo che ha fallito. E' stato preso per non retrocedere e non è retrocesso, fine della storia. Ora però spero che saluti”.

“Fagioli si è meritato le critiche, ma poi…”

Poi ha aggiunto: “Non si possono fare valutazioni senza considerare i momenti. Quando criticavo Fagioli l'ho fatto perché se lo meritava, ma poi è migliorato e nella seconda parte di stagione è stato tra i migliori. Joseph Commisso? Quel presidentino che sta in America non mi rappresenta, il messaggio che ha mandato dopo il Genoa è una cosa che non esiste. Se non ha voglia di venire a Firenze che lo dica, forse qualcuno si dimentica di quali grandi personaggi hanno guidato la Fiorentina”.