Sono spariti 60 milioni

Il Corriere Fiorentino descrive quello che è lo scenario attuale in casa Fiorentina analizzando la rosa viola. Al momento il patrimonio tecnico viola, secondo il sito specializzato Transfermarkt, vale 244,5 milioni di euro, quasi 57 milioni in meno dello scorso anno (56,9 per la precisione).

Valore a confronto

Un anno fa la rosa viola valeva infatti 301,4 milioni. Se confrontiamo il saldo negativo da quasi 60 milioni con l'onerosissima campagna acquisti viola, lo scenario è al limite del paradossale.

Facendo due calcoli

Ai 29,21 milioni di negativo accumulati in estate che sono fruttati da investimenti da 93,39 milioni e incassi da 64,18 milioni, vanno aggiunti i 27 milioni di riscatti di Fabbian e Brescianini. Paratici dovrà fare i conti con una situazione molto difficile al termine di una stagione disastrosa.